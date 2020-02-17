Дискриминация в чистом виде: подборка снимков об несправедливости этого мира

Наш мир не справедлив, он полон дискриминации и всяческого неравенства. Однако рассуждения о высших материях оставим философам. Наше же дело малое, показать в наглядных примерах самые вопиющие и откровенно ужасающие примеры ущемления одних людей другими.