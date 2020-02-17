|
|
Дискриминация в чистом виде: подборка снимков об несправедливости этого мира
Наш мир не справедлив, он полон дискриминации и всяческого неравенства. Однако рассуждения о высших материях оставим философам. Наше же дело малое, показать в наглядных примерах самые вопиющие и откровенно ужасающие примеры ущемления одних людей другими.
За секунду до: Остросюжетные фотографии, сделанные в самый подходящий момент
Никакие не грозные: фото няшных ротвейлеров
"Тогда и сейчас": фотографии знаменитых музыкантов и певиц сквозь время
Такая дружба - на всю жизнь: малыши и их верные друзья
Хозяин, ну возьми меня с собой: песики, которых пришлось взять на работу
А вы нашли кота? Мастер-классы от гуру маскировок
Нет, только не это: песики, которые очень боятся воды
А вы говорили бред: странные идеи, которые были реализованы на отлично
Хорошее настроение обеспечено: прикольные демотиваторы
Присмотритесь внимательнее: фотографии, на которые стоит взглянуть дважды
Невезуха случается с каждым: неудачный день в юморных картинках
Метро для чудаков, и только: странные пассажиры подземки
Зима и коты - две несовместимые вещи: смешные "доказательства"
После выхода на пенсию жизнь только начинается
Только позитив, милота, юмор и вдохновение
Бывает же такое: забавные фотографии, вызывающие улыбку
Коты в снегу - что может быть милее: забавные картинки с пушистиками
Усатые-хвостатые: пушистые нахалы, которым "законы не писаны"
Когда таланта не дано, тут уж ничего не поделаешь: кулинарные фейлы
Ну, и такое бывает: курьезы в картинках
Забавные приключения внука и бабушки: юморные фотографии
Сарказм в чистом виде: веселые демотиваторы
Смех до упаду: уморительные демотиваторы для хорошего настроения
Забавные объявления, прочтя которые улыбка не сойдет с вашего лица
А давайте поиграем? Прикольные картинки для игроманов