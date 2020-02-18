Смешные снимки, которые сделаны в правильное мгновение

Что произойдёт с героями этих фотографий в следующие мгновения ─ представить не сложно, но очень больно, особенно если у вас хорошо развита эмпатия. Поэтому постарайтесь максимально абстрагироваться от происходящего и просто насладиться моментами, в которых всё ещё пока хорошо. Цените их!