Невероятный и сумасшедший тюнинг: вы будете в изумлении

На просторах интернета очень много фотографий тюнингованных машин, и каждый раз они поражают своей оригинальностью и необычностью. Ведь надо не только придумать, но и воплотить проект, зачастую довольно безбашенный, в жизнь. Смотрим новую подборку.