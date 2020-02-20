"С парикмахером нужно дружить", или "Самые неудачные смешные стрижки"

Пока найдёшь своего мастера, можно неслабо отпугнуть прохожих. Впрочем, даже в этом есть плюс: можно ездить в пустых автобусах и практически не стоять в очередях…