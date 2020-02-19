"Это не то, что вы подумали" и "Я не виноват": животные, которых поймали "на горячем"

Как ни крути, домашние животные обладают довольно ограниченными возможностями в плане развлечения, поэтому некоторые из них так любят хулиганить. Сексуальное влечение к мягким игрушкам, проверка своих жевательных способностей на вашей одежде, "подарки" в обуви… Всё это позволяет нам периодически выдвигать своим питомцам оправданные обвинения, но они смотрят на нас с таким видом, как будто бы они тут вовсе ни при чем.