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"Это не то, что вы подумали" и "Я не виноват": животные, которых поймали "на горячем"
Как ни крути, домашние животные обладают довольно ограниченными возможностями в плане развлечения, поэтому некоторые из них так любят хулиганить. Сексуальное влечение к мягким игрушкам, проверка своих жевательных способностей на вашей одежде, "подарки" в обуви… Всё это позволяет нам периодически выдвигать своим питомцам оправданные обвинения, но они смотрят на нас с таким видом, как будто бы они тут вовсе ни при чем.
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