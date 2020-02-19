Как такое только в голову приходит: самые "креативные" рекламные вывески

Хохотать над отечественными объявлениями и вывесками не перестанут никогда. Ведь некоторые доморощенные маркетологи настолько проявляют свой креатив, что просто диву даешься, как им в голову такое приходит.