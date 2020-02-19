Позитив обеспечен: уморительные демотиваторы для хорошего настроения Небольшая, но, как всегда, прикольная коллекция демотиваторов, которые вызовут улыбку, подняв настроение на должный уровень, благодаря чему третий рабочий день недели пройдёт быстро и незаметно!