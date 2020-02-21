Кто сказал, что будет сложно: родительские будни в веселых картинках

Можно сколько угодно жаловаться на усталость и трудности, с которыми приходится сталкиваться, но нет более весёлого и счастливого времени, чем время, проведённое с ребёнком! Ведь только с детьми мы можем вернуться в детство и, не "палясь", играть в игрушки, в которые не наигрались пару десятков лет назад!