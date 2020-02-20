Визуальное удовольствие: хорошее настроение в идеальных моментах Предлагаем сделать перерыв в работе, дать отдохнуть вашим глазам и приступить к просмотру фотографий, которые доставят визуальное удовольствие!Ровные линии, идеальные поверхности, чёткие границы и симметрия - что ещё может быть более привлекательным для аккуратиста и перфекциониста!?