У кого есть ребенок, тот поймет: уморительные фотографии детей

Папы всегда найдут способ чем-то занять себя и ребёнка, а мамы всегда присмотрят за ним. Каждая семья с маленьким ребёнком точно поймёт. Помните эти бессонные ночи, первое купание, первую улыбку? Герои этой подборки напомнят вам самих себя. А некоторые удивят своей непосредственностью и изобретательностью.