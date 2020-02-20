Боги маркетинга: вывески и объявления, которые заставят хохотать Хорошо, когда чувство юмора помогает человеку делать что-нибудь необычное. Неважно, что, главное чтобы всем вокруг было весело и хорошо. А потому, объявления, которые несут радость в массы - просто бесценны!