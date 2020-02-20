Казусы сплошь и рядом: нелепые ситуации, в которые попадал каждый из нас

На что похож день человека, от которого отвернулась удача? Если вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом, тогда просто взгляните на эту коллекцию фотографий, которые дадут представление о повседневности людей-неудачников.