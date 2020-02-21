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Пятница, 21.02.2020
Сбои в матрице: люди, нашедшие своих двойников в неожиданных местах
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Сбои в матрице: люди, нашедшие своих двойников в неожиданных местах

Наверное, каждый хоть раз в жизни задумывался о том, что было бы, если бы у него был близнец. Как можно было бы подменять друг друга, разыгрывая всех вокруг. Или, может быть, использовать эту особенность в коварных целях. Но бывает так, что люди находят свои копии там, где этого ну совсем нельзя было ожидать: на рекламных плакатах или, например, на картинах из прошлого. Вот такие сбои в матрице!
Фото: twizz.ru
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