Интересный народ - эти коты: забавные снимки наших питомцев Новая коллекция прикольных фотографий с представителями семейства кошачьих со смешными подписями, которая вызовет улыбку и поднимет настроение! В этом выпуске: про дизайнерские решения, про концепт нейросети, про трудную кошачью работу, про поездку к ветеринару и многое другое!