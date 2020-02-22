Голод - вещь опасная: что может быть, когда хочется кушать

Ты - не ты, когда голодный! Эта фраза идеально отражает суть того, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего материала. Когда кто-то хочет кушать, остановить его не удастся никому.