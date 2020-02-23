Вот почему современные дети слегка того: игрушки для малышей, взрывающие мозг

Мало кто об этом задумывается, но на дизайнерах детских игрушек лежит огромная ответственность, ведь психическое здоровье наших детей напрямую зависит от добросовестности их работы. Однако глядя на эти игрушки становится очевидно, что некоторые дизайнеры не прочь иногда схалтурить и выпустить пластиково-плюшевый ужас, способный вызвать у детей ночные кошмары, а у взрослых приступ истерического смеха. 20 детских игрушек с абсолютно нелепым дизайном, включая Голлума в сетчатых трусах и кенгуру-морковь, ждут вас далее!