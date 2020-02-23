Чувства юмора не занимать: снимки от богов маркетинга

Не все производители товаров помешаны на маркетинге и гонке за показателями продаж, у некоторых остается время пошутить и выпустить на рынок необычные товары. Мы собрали для вас лучшие примеры товаров, у производителей которых оказалось отличное чувство юмора.