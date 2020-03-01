Веселые демотиваторы для всех ценителей приколов и юмора

В этом выпуске: про снеговика этой зимы, про вечерний стрит-арт, про мужские подарки, про правду о принцессах, про пиццу с грибами, про настоящее терпение, про ёлку холостяка, про неизвестный подарок любимого, про самую крутую запаску и многое другое!