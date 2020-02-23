Не пойман - не вор: питомцы, которые случайно "спалились"

Этим домашним животным еще нужно учиться проказничать так, чтобы хозяин ни о чем не догадался… А до тех пор владельцы будут ловить их на месте преступления, документируя все для семейного фотоальбома.