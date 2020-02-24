Смех продлевает жизнь: юморные демотивирующие картинки В этом выпуске: про непростую работу паспортиста, про океан позитива и Викторию, про причину, по которой женщинам-водителям постоянно сигналят, про неделю праздников и белочек, про отработку строевого шага, про хорошего мальчика, про тяжёлый год, про технику безопасности и многое другое.