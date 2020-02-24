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"Классное фото? - Нет!": питомцы, влезшие в кадр в самый "подходящий" момент
Кошки любят внимание, и, как вы можете видеть дальше, они сделают все возможное, чтобы получить его! Неважно, делаете ли вы обычную семейную фотку или снимаете шикарную свадебную фотосессию, эти пушистые наглецы обязательно влезут в кадр в самый неподходящий момент и испортят его… а может, наоборот, сделают более эпичным и запоминающимся. Судите сами! ?
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