Попали впросак: и у животных в жизни бывают промахи

Большинство животных обладают гораздо более развитыми чувствами и инстинктами, чем люди. Они видят на большее расстояние, их обоняние гораздо острее, а некоторые животные могут бегать быстрее, прыгать выше и делать многие вещи лучше людей. Но человека и животных объединяет одно: как и мы, они совершенно не защищены от нелепых промахов, которые случаются время от времени. Только взгляните на этих зверей, которые попали впросак!