Отфотошопил на славу: парень смешно обрабатывает фотки своих подписчиков В бесплатности всегда кроется какой-то подвох — и в этом случае фотошопер Джеймс Фридман совсем не исключение. Мастер графического редактора принимает заказы от своих подписчиков и абсолютно бесплатно обрабатывает и изменяет их фотографии. Но только есть одно маленькое "но" — если просьбу человека можно понять двояко, то Джеймс так и сделает. За это мужчину любят в сети — и отправляют ему снимки несмотря ни на что.