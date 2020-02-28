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Отфотошопил на славу: парень смешно обрабатывает фотки своих подписчиков
В бесплатности всегда кроется какой-то подвох — и в этом случае фотошопер Джеймс Фридман совсем не исключение. Мастер графического редактора принимает заказы от своих подписчиков и абсолютно бесплатно обрабатывает и изменяет их фотографии. Но только есть одно маленькое "но" — если просьбу человека можно понять двояко, то Джеймс так и сделает. За это мужчину любят в сети — и отправляют ему снимки несмотря ни на что.
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