Как к ветеринару? Собаки, узнавшие, что их везут к доктору

От крошечных щенков до очаровательных гигантов, кажется, нелюбовь к ветеринарам в крови у четвероногих независимо от породы и возраста. Перед вами неподдельные эмоции собак, которых везут к человеку в белом халате.