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Пушистые засранцы: кошки, которые легли там, где очень не нужно
Мы уже устали доказывать вам, что кошки это самые настоящие пушистые засранцы. Но совсем недавно мы обнаружили, что они могут быть засранцами, просто ничего не делая. Буквально! Представляем вам коллекцию из неудобных кошек, которым для свершения своих подлых планов достаточно просто казаться не в том месте и не в то время.
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