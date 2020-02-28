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Пятница, 28.02.2020
#babysuiting: милые малыши во взрослых костюмах
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#babysuiting: милые малыши во взрослых костюмах

Илана Уайлс – автор аккаунта @MommyShorts на Инстаграм – очень любит детей. И не просто любит, а видит в них вечный источник вдохновения для своих интересных и, порой, кажущихся невероятными фотопроектов. На этот раз девушка решила порадовать своих поклонников серией, который также посвящен детям, но на этот раз малыши… одеты в одежду взрослых. В частности, в папину одежду. Что из этого получилось? Смотрите далее.
Фото: bigpicture.ru
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