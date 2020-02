Со всеми может случиться: оригинальный фотопроект о спящих в метро

Представьте такую ситуацию: вы сидите в вагоне метро. Рядом с вами садится человек. Проехав немного, вы чувствуете, что сидящий рядом пассажир облокачивается о вас и кладет на плечо голову, продолжая при этом спать. Как бы вы отреагировали? Бруклинский фотограф и художница George Ferrandi решила посмотреть на реакцию людей в такой ситуации. В итоге родился оригинальный фотопроект под названием "It Felt Like I Knew You". В настоящее время проект насчитывает не один десяток фотографий, демонстрирующих реакцию людей в этой комичной ситуации.