|
|
Со всеми может случиться: оригинальный фотопроект о спящих в метро
Представьте такую ситуацию: вы сидите в вагоне метро. Рядом с вами садится человек. Проехав немного, вы чувствуете, что сидящий рядом пассажир облокачивается о вас и кладет на плечо голову, продолжая при этом спать. Как бы вы отреагировали? Бруклинский фотограф и художница George Ferrandi решила посмотреть на реакцию людей в такой ситуации. В итоге родился оригинальный фотопроект под названием "It Felt Like I Knew You". В настоящее время проект насчитывает не один десяток фотографий, демонстрирующих реакцию людей в этой комичной ситуации.
#babysuiting: милые малыши во взрослых костюмах
Отфотошопил на славу: парень смешно обрабатывает фотки своих подписчиков
Попали впросак: и у животных в жизни бывают промахи
Пушистые засранцы: кошки, которые легли там, где очень не нужно
"Щекастые" создания: милые очаровательные песики
Как к ветеринару? Собаки, узнавшие, что их везут к доктору
Афиша интересных событий в Украине на 29 февраля - 1 марта
Невероятно смешные собаки, которые думают, что они кошки
Иллюзии, которые заставят вас усомниться в своих глазах
Любовь с первого взгляда: милые животные, которые вызовут у вас восхищение
Все летит наперекосяк: людишки, которые не понаслышке знают, что такое неудача
"Готовься к мести": животные, которые ненавидят водные процедуры
Бывает всякое: снимки, которые веют абсурдностью
"Я так решил и точка": пушистые нахалы, которым на все плевать
Из бродяги в симпотягу: парикмахер делает бесплатные стрижки бездомным (Фото)
Симпотяжками не назовешь: отвратительные и одновременно смешные животные
Самые яркие и смешные фотографии привычных моментов
Забавные фото, которые избавят вас от плохого настроения!
Курьезные ситуации, которые показывают, почему мужчины так мало живут
Настоящий позитив в прикольных картинках
Знаменитости в детстве, в юности, сейчас (Фото)
До и после: как макияж меняет женщин (Фото)
Удивительные дома, построенные в кажущихся невозможными местах (Фото)
Забавные и необычные таблички для туалетов
Чудесные реалистичные торты, которые напоминают нечто другое (Фото)