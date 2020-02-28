Креативненько: творения людей с очень развитой фантазией Говорят, что "художника обидеть может каждый"… Но мы ни в коем случае не собираемся критиковать чьи-то творения. Тем более, что многие из них достойны похвалы за креативный подход и мастерское исполнение. А что остальные? А остальные оценивайте сами! Здесь есть над чем подумать и над чем посмеяться.