"Волшебный" мир детского сада: "типичные" будни дошкольных учереждений

Детский сад – особое место, где в волшебный мир погружаются даже самые взрослые и самые серьёзные люди. Но случается, что фантазия воспитателей, которые работают в детских дошкольных учреждениях, прорывает все границы. И вот тогда и появляются такие забавные, местами странные и очень смешные артефакты.