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Тату, которыми точно не стоило украшать свое тело
"Иногда лучше помолчать" - знакомая многим фраза, которая актуальна в самых разных сферах человеческой деятельности, если её перефразировать относительно конкретного случая. Иногда татуировки лучше не делать…
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