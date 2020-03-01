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Воскресенье, 01.03.2020
Почти снимок на паспорт: собаки-улыбаки, демонстрирующие "чудеса" фотогеничности
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Почти снимок на паспорт: собаки-улыбаки, демонстрирующие "чудеса" фотогеничности

Если собака показывает зубы, то она не всегда злиться, возможно, что она просто улыбается. Собаки хороши во всех проявлениях и это доказывает огромное количество их фотографий в сети. Но в интернете есть группа пользователей, которые особенно ценят фотографии собак, у которых смешным и милым образом видно зубы. Они выкладывают фото смешных улыбающихся собак в тред Toofers на сайте Reddit. Мы собрали для вас несколько пёселей, чтобы ваш день был таким же отличным, как их улыбки.
4tololo.ru
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