Почти снимок на паспорт: собаки-улыбаки, демонстрирующие "чудеса" фотогеничности Если собака показывает зубы, то она не всегда злиться, возможно, что она просто улыбается. Собаки хороши во всех проявлениях и это доказывает огромное количество их фотографий в сети. Но в интернете есть группа пользователей, которые особенно ценят фотографии собак, у которых смешным и милым образом видно зубы. Они выкладывают фото смешных улыбающихся собак в тред Toofers на сайте Reddit. Мы собрали для вас несколько пёселей, чтобы ваш день был таким же отличным, как их улыбки.