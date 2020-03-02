Это фиаско: снимки, сделанные в "самый подходящий" момент Шедевральными становятся не только фотографии с идеальным ракурсом, но и снятые совершенно неожиданно. Правда, те, кто оказался в центре внимание, будут не совсем рады своему фиаско, однако настроение окружающим это поднимет настроение. Всем приятного просмотра!