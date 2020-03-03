Зачем пернатые, если есть усатые: котики, которым плевать на птичьи права

Наступила календарная весна, и птицы потянулись обратно домой. Но, пока они в пути, их излюбленные места занимают коты. Деревья, гнезда и кормушки — всюду они. Понять, почему котики выбрали именно эти места, сложно. Мы сделали подборку фото котов, которые плевать хотели на птичьи права.