Фантазии горничных нету границ: забавные фигурки из полотенец

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Когда Twitter-пользователь под ником @team_daddy опубликовал фотографию забавного существа (фото № 1) из полотенца, которого его сестра увидела, заселившись в отель, он, скорее всего, не ожидал, что станет инициатором целой темы про этих весёлых "животных". Пользователи стали публиковать свои примеры "полотеничного арта", с которыми сталкивались во время пребывания в различных отелях и на круизных лайнерах. От свисающих с потолка обезьян до очаровательных слоников, лебедей и других животных ─ фантазия горничных, кажется, не знает границ!