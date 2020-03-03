Суровые реалии: "колоритные" снимки, которые иностранцам не понять В каждой стране есть свои особенности, которые местным обитателям кажутся вполне естественными, а вот для иностранцев порой становятся чем-то из ряда вон выходящим. Но фотографиях, собранных в нашем обзоре, запечатлены житейские ситуации, иностранцев могут просто шокировать.