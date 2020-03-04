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Курьезные странности в смешных фотографиях
Придётся сильно пошевелить серым веществом, чтобы постараться понять, что же всё-таки происходит на этих фотографиях. Если, конечно, у них есть хоть какое-то объяснение.
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