Успокоительное в студию: правдивые фотографии из жизни домашних животных Владельцы домашних животных бросили вызов умилительным фотографиям из интернета и показали, как их любимцы умеют выводить из себя, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Мы собрали правдивые фотографии из жизни домашних животных, которые вызывают смех сквозь слезы.