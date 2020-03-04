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Успокоительное в студию: правдивые фотографии из жизни домашних животных
Владельцы домашних животных бросили вызов умилительным фотографиям из интернета и показали, как их любимцы умеют выводить из себя, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Мы собрали правдивые фотографии из жизни домашних животных, которые вызывают смех сквозь слезы.
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