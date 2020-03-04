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Когда фантазии не занимать: дизайнерские ляпы в интерьере
Каждый человек создает в своем доме уют, соразмеряя его со своими возможностями и фантазией. У владельцев этих квартир, скорее всего, и того и другого либо в избытке, либо в недостатке, а в некоторых случаях наблюдается полное отсутствие. Хорошо, что не нам жить в этих "хоромах", а посмотреть интересно на что горазды дизайнеры-любители.
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