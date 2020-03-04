Нарушают не нарушая: не стоит недооценивать сообразительность собак Вырастить воспитанного пса не так уж сложно, но этот процесс требует терпения и самоотверженности. Однако, насколько бы не была послушной собака, её желания и, конечно, смекалка порой бывают сильнее требования придерживаться правил. Никогда не стоит недооценивать сообразительность вашей собаки. Практически все они способны находить лазейку в правилах, которые установили их хозяева. Эти фотографии доказывают, что ваши питомцы могут быть гораздо умнее вас!