Самое милое, что Вы сегодня увидите: прелестные пушистые комочки-котята

Кто может устоять перед миленькими маленькими котятами, чьи крохотные лапки и розовые носы настолько прелестны, что каждый, кто их видит, тут же бросает все свои дела и начинает играть с этими комочками меха. Сопротивление бесполезно и даже не пытайтесь контролировать свои мимиметры, вы всё равно улыбнётесь глядя на фотографии этих очаровательных созданий! А возможно эти пушистики подтолкнут вас к тому, что в скором времени в вашем доме появится такой же меховой шар.