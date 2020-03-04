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Среда, 04.03.2020
Самое милое, что Вы сегодня увидите: прелестные пушистые комочки-котята
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Самое милое, что Вы сегодня увидите: прелестные пушистые комочки-котята

Кто может устоять перед миленькими маленькими котятами, чьи крохотные лапки и розовые носы настолько прелестны, что каждый, кто их видит, тут же бросает все свои дела и начинает играть с этими комочками меха. Сопротивление бесполезно и даже не пытайтесь контролировать свои мимиметры, вы всё равно улыбнётесь глядя на фотографии этих очаровательных созданий! А возможно эти пушистики подтолкнут вас к тому, что в скором времени в вашем доме появится такой же меховой шар.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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