Таких опасных гангстеров вы еще не видели: приколы с котярами

Некоторые кошки живут своей обычной кошачьей жизнью, время от времени публикуя в Instagram фотографии со своих путешествий или селфи с друзьями. Но эти котяры-гангстеры любят выпендриваться и фотографироваться на фоне денег и в золотых цепях.