Демотиваторы для отличного настроения: позитив обеспечен Свежая порция приколов и юмора для всех наших читателей! Мы стараемся, чтобы ваше настроение всегда было на высоте! В этом выпуске: про безоперационное увеличение губ, груди и ягодиц, про воспоминания о бывшей, про пирожок с капустой, про диалоги за праздничным столом, про странности взрослой жизни, про зарядку пистолета, про самоходные хозяйственные сумки и многое другое!