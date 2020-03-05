Порция абсурда и странностей в картинках Улучшаются ли навыки гребли, если спускаться на лодке по лестнице? Повышает ли привлекательность среди представителей противоположного пола ожерелье из морковок? Экономится ли время в пути во время турпохода, если идти уже в палатке? На эти и другие вопросы у нас нет ответов. Может, они появятся у вас после просмотра этой фотоколлекции?