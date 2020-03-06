Позарились на "святое": автомобили, в которых "побывали" девушки

Девушки — прекрасные, милые, нежные создания, которых совершенно нельзя подпускать к автомобилям. А всё потому, что они обладают уникальной суперсилой: превращать любое, даже самое брутальное авто в женское. Смотрите сами.