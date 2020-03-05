Не всегда мы получаем то, что хотим: разочаровывающие покупки из онлайн-магазинов

В интернете можно найти немало уморительных подборок ожидания и реальности покупок из онлайн-магазинов Поднебесной. Хотелось бы возразить, что промахи китайских производителей - дело давнее, сейчас качество товаров куда лучше, однако, периодически все-таки появляются новые картинки фейлов. Всем хорошего просмотра!