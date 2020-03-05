Креатив на полную: "лучшие" примеры дизайна и маркетинга Когда жажда креатива и гламура зашкаливает, то волей дизайнеров, под нажимом заказчиков, рождаются по истине удивительные продукты, одежда, заведения. И встреча с ними способна перевернуть даже внутренний мир человека с очень крепкими нервами. Главное в такой момент, не терять чувство юмора.