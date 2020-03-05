Сплошные приключения: чего только не увидишь на шопинге

Поход по магазинам может быть заметно интереснее, если обращать внимание на всякие мелочи, которые то и дело происходят в торговых залах. Тогда даже самому скучающему человеку, который вынужден послушно ходить между полок часами, пока кто-то совершает покупки будет чем себя занять. Ведь тут всегда сплошные приключения!