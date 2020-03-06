На грани маразма: очень странный тюнинг У некоторых автовладельцев взрыв мозга рекошетит во внешний вид автомобиля, доводя тюнинг до полного маразма. Главное для здравомыслящих водителей - не потерять внимание к дороге, заглядевшись на эти "автошедевры".