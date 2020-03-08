У природы нет плохой погоды: пугающие аномальные осадки

Удивительная подборка очень зрелищных фотографий снятых в местах с экстремальными погодными условиями и аномалиями. В документальность некоторых фото даже поверить трудно. Хорошо нам - мы просто смотрим, а ведь люди живут в таких условиях и, как видно, не теряют присутствия духа.