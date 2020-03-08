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Они повсюду: забавные предметы, у которых есть что-то "человеческое"
Лица на различных вещах и предметах помогут зарядиться позитивом. У психологического явления видеть лица или животных в неживых предметах есть название – парейдолия.
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